Бояться за підтримку Путіна. Кремль наказав ЗМІ не згадувати другу хвилю мобілізації

За словами співробітників провладних видань, пропагандистів попросили не публікувати навіть офіційні спростування чуток про другу хвилю мобілізації.

Також прохання адміністрації диктатора стосується заяв глави комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, який вже раніше "спростовував" наказ про мобілізацію напередодні її початку.

"Замість новин із коментарями про можливу мобілізацію в Кремлі запропонували пропагандистам зробити наголос на публікації про набір контрактників, який нібито йде дуже успішно", - пише видання додавши, що деякі ЗМІ, можуть проігнорувати рекомендацію адміністрації Путіна, якщо мають "хороші стосунки" з кремлівськими кураторами.

Як відзначило близьке до адміністрації диктатора джерело, рекомендація була направлена через те, що згадка про мобілізацію "дуже тривожить суспільство", що не потрібно Кремлю напередодні президентських виборів 2024 року.

"Вона впливає на настрої людей, у частини з них вона може перерости в протестні настрої. Такі голосуватимуть проти (Путіна, - ред.) або не підуть на вибори", - відзначило джерело.

Зокрема джерело додало, що "тривожність" суперечить завданням політичного блоку Путіна, яке планує забезпечити диктатору рекордні показники на виборах.

Мобілізація в Росії

Як розповідав представник ГУР Вадим Скібіцький, Кремль продовжує приховану мобілізацію. В поточному році країна-терорист призвала від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат й створення нових з'єднань.

"Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію", - додав Скібіцький.