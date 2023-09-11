ua en ru
Пн, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи оголосить Путін мобілізацію в Росії восени: відповідь ГУР

Україна, Понеділок 11 вересня 2023 09:53
UA EN RU
Чи оголосить Путін мобілізацію в Росії восени: відповідь ГУР Фото: Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус
Експерт: Вадим Скібіцький

Кремль продовжує приховану мобілізацію, і в цьому році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з'єднань. Однак масштабної мобілізації може не бути.

Про це представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше", - вважає Скібіцький.

Проте він додав, що усі необхідні організаційні заходи для цього Кремль уже провів. У Росії ухвалили необхідне їм законодавство, ввели електронний облік, змусили всіх ходити до військкоматів, коли їх викликають, а також посилили відповідальність за ухиляння від призову.

Крім того, за словами Скібіцького, Москва вже навіть розрахувала, яку чисельність людей і з яких регіонів варто призивати. Зараз вони мобілізують людей з усіх регіонів, а особливо з депресивних - де люди йдуть воювати, щоб заробити, пояснюють у ГУР.

"Зараз у Путіна немає необхідності проводити відкриту мобілізацію і оголошувати: "ми призиваємо ще 500 тисяч осіб". У Росії цього року заявляли, що планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників і призивають 240 тисяч строковиків. А далі тих, кого мобілізують, кого призивають на дійсну військову службу, агітують переходити на контракт у професійну армії (адже в них строковики теж не беруть участь у бойових діях)", - пояснив Скібіцький.

За його словами, укладати контракт переконують різними способами. Зокрема маніпулюючи, що контрактники отримують більшу зарплату, що їх направляють на менш гарячі ділянки, ніж мобілізованих. І так цей процес поступово рухається.

Мобілізація на території Росії

За даними британської розвідки, напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, прагнутиме уникнути подальших непопулярних мобілізацій.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться тимчасово окупованих територій України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
NEWS
ЗСУ звільнили 1,5 кв. км на південному фронті, є просування в районі Роботиного, - Маляр
ЗСУ звільнили 1,5 кв. км на південному фронті, є просування в районі Роботиного, - Маляр
DAILY
Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Курс на виснаження. Скільки у Росії зброї та ресурсів і чи вистачить їх для затяжної війни