Чи оголосить Путін мобілізацію в Росії восени: відповідь ГУР

Кремль продовжує приховану мобілізацію, і в цьому році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з'єднань. Однак масштабної мобілізації може не бути.

"Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше", - вважає Скібіцький.

Проте він додав, що усі необхідні організаційні заходи для цього Кремль уже провів. У Росії ухвалили необхідне їм законодавство, ввели електронний облік, змусили всіх ходити до військкоматів, коли їх викликають, а також посилили відповідальність за ухиляння від призову.

Крім того, за словами Скібіцького, Москва вже навіть розрахувала, яку чисельність людей і з яких регіонів варто призивати. Зараз вони мобілізують людей з усіх регіонів, а особливо з депресивних - де люди йдуть воювати, щоб заробити, пояснюють у ГУР.

"Зараз у Путіна немає необхідності проводити відкриту мобілізацію і оголошувати: "ми призиваємо ще 500 тисяч осіб". У Росії цього року заявляли, що планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників і призивають 240 тисяч строковиків. А далі тих, кого мобілізують, кого призивають на дійсну військову службу, агітують переходити на контракт у професійну армії (адже в них строковики теж не беруть участь у бойових діях)", - пояснив Скібіцький.

За його словами, укладати контракт переконують різними способами. Зокрема маніпулюючи, що контрактники отримують більшу зарплату, що їх направляють на менш гарячі ділянки, ніж мобілізованих. І так цей процес поступово рухається.

Мобілізація на території Росії

За даними британської розвідки, напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, прагнутиме уникнути подальших непопулярних мобілізацій.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться тимчасово окупованих територій України.