Бояться нових ударів? Кораблі РФ прибувають до Криму у супроводі катерів (фото)

Як повідомляється, кілекторне судно КІЛ-158 ЧФ РФ прийшло вчора, 4 червня, до Ялти зі сходу у супроводі двох катерів "Раптор".

"Тепер усі кораблі та судна Чорноморського флоту Росії здійснюють переходи тільки у супроводі конвою з швидкохідних катерів", - йдеться в повідомленні.

У Telegram-каналі вважають, що так російські загарбники намагаються захистити свої кораблі від українських морських дронів.

Ситуація з кораблями РФ у Криму

Російські війська були змушені переправити близько 15 своїх кораблів із Криму до Новоросійська у вересні 2023 року після успішного удару українських сил оборони по штабу Чорноморського флоту РФ.

Після цього Новоросійськ став важливим корабельним хабом окупантів. При цьому це перекидання тільки погіршило становище корабельного угруповання росіян. Оскільки буквально 17 травня 2024 року українські спецслужби атакували морський порт у Новоросійську, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції в Севастополі та Туапсі.