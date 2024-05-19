ua en ru
Нд, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилися супутникові знімки порту в Новоросійську після удару

Росія, Неділя 19 травня 2024 10:29
UA EN RU
З'явилися супутникові знімки порту в Новоросійську після удару Фото: порт у Новоросійську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилися супутникові знімки наслідків удару по порту в Новоросійську (Росія) у п'ятницю, 17 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Супутникові знімки, зроблені 18 травня, показують сліди пожежі на території морського торговельного порту Новоросійська, де після удару українських дронів у ніч проти 17 травня виникла пожежа.

"На фото можна побачити пошкодження як мінімум одного резервуара на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії", - пише видання.

Удар по порту в Новоросійську РФ

СБУ та ГУР 17 травня понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.

Зазначимо, що партизани з'ясували, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську (Краснодарський край РФ) після удару України. Роблять вони це, сподіваючись захиститись від українських морських дронів.

Нагадаємо, що в Новоросійськ Росія перегнала 14 кораблів після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому