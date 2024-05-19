З'явилися супутникові знімки порту в Новоросійську після удару

З'явилися супутникові знімки наслідків удару по порту в Новоросійську (Росія) у п'ятницю, 17 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Супутникові знімки, зроблені 18 травня, показують сліди пожежі на території морського торговельного порту Новоросійська, де після удару українських дронів у ніч проти 17 травня виникла пожежа.

"На фото можна побачити пошкодження як мінімум одного резервуара на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив та олії", - пише видання.

Удар по порту в Новоросійську РФ

СБУ та ГУР 17 травня понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсі та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.

Зазначимо, що партизани з'ясували, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську (Краснодарський край РФ) після удару України. Роблять вони це, сподіваючись захиститись від українських морських дронів.

Нагадаємо, що в Новоросійськ Росія перегнала 14 кораблів після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні минулого року.