Боятся наступления ВСУ? На юге оккупанты готовят планы эвакуации и делают запасы еды
На юге Украины российские оккупанты начали готовить планы эвакуации коллаборантов на случай контрнаступления ВСУ. В Крыму же запасаются едой и водой в случае изоляции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".
"Так, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в Крым. Аналогичная ситуация в Херсонской области", - пишет пресс-служба.
Большинство коллаборационистов из населенных пунктов на косе Арабатская Стрелка уже сбежали из региона. Между тем в Крыму оккупационная власть начала делать запасы воды и пищи из-за вероятности блокирования Крыма и южной части Херсонской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские оккупанты начнут бежать из Крыма, когда наши воины дойдут до первого села.
Как утверждает военный эксперт Владислав Селезнев, один из вариантов деоккупации Крыма - давление на вражеские силы с помощью наших войск.
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