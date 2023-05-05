Боятся наступления ВСУ? На юге оккупанты готовят планы эвакуации и делают запасы еды

На юге Украины российские оккупанты начали готовить планы эвакуации коллаборантов на случай контрнаступления ВСУ. В Крыму же запасаются едой и водой в случае изоляции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Так, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в Крым. Аналогичная ситуация в Херсонской области", - пишет пресс-служба. Большинство коллаборационистов из населенных пунктов на косе Арабатская Стрелка уже сбежали из региона. Между тем в Крыму оккупационная власть начала делать запасы воды и пищи из-за вероятности блокирования Крыма и южной части Херсонской области.