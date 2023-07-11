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Бояться наступу ЗСУ? Колаборанти готуються до евакуації з Луганської області, - ЦНС

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Колаборанти та поплічники окупантів розробляють план евакуації з Луганської області. Вони бояться деокупації регіону Силами оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В контексті наступальної операції Сил оборони України осередок колаборантів на тимчасово окупованій території Луганської області прагне отримати гарантії безпеки від вищого політичного керівництва РФ у разі звільнення регіону від російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про те, що Кремль має намір створити умови для евакуації на територію РФ та подальшої інтеграції в російське суспільно-політичне життя невеликої групи колаборантів з Луганської області.

Росія хоче залучити колаборантів до провладної політичної партії Кремля

ЦНС повідомив, що з цією метою заплановано залучити орієнтовно від 10 до 15 осіб, які працюють в місцевій окупаційній адміністрації до членства у всеросійській політичній партії "Єдина Росія" та видати відповідні партійні квитки.

Евакуація росіян з окупованих територій

Ще у травні повідомлялось, що росіяни готуються до можливої майбутньої евакуації з тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Також російські загарбники вже розробили план евакуації колаборантів з окупованого Маріуполя в Донецькій області.

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