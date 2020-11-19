Не боятся коронавируса около 40% украинцев

В середине ноября 2020 года 41% украинцев не боятся заразиться коронавирусной инфекцией. По сравнению с концом марта это число не изменилось.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время украинцы значительно больше волнуются за своих близких - 87% боятся, что родственники заболеют COVID-19. По сравнению с концом марта изменений почти не произошло.

По данным опроса, 41% респондентов оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 29% - как напряженное. По сравнению с мартом показатели напряженности несколько выросли. Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин, пожилых людей, а также тех, кто чаще отслеживают новости о коронавирусе и боятся заболеть.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с коронавирусом. Деятельность президента Владимира Зеленского в этом направлении одобряют 35%.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.