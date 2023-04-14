Бояться контрнаступу. Окупанти готуються заблокувати персонал на ЗАЕС

Військові РФ планують тримати в заручниках працівників Запорізької атомної електростанції. Причина - окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал "Енергоатому".
"Враховуючи шалений дефіцит фахових атомників, які потрібні для експлуатації тимчасово окупованої Запорізької АЕС, та побоюючись українського наступу, рашисти готуються до довготривалого утримання в заручниках співробітників ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що загарбники вже завезли на станцію багато їжі та води. Тож не виключено, що окупанти не відпустять персонал станції після однієї з чергових робочих змін, силоміць заблокують їх.
"Подібний трюк окупанти вже проводили на початку повномасштабного вторгнення, коли закрили зміну станції на Чорнобильській АЕС. Тоді загарбники не відпускали персонал станції, тримаючи в заручниках аж до деокупації", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти огороджують під'їзди до Запорізької АЕС.
Також раніше ми писали про те, що Росія найняла для "охорони" ЗАЕС мисливців та оленярів з Якутії.
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