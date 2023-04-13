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Росія найняла для "охорони" ЗАЕС мисливців та оленярів з Якутії, - мер Мелітополя

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 20:38
Росія найняла для "охорони" ЗАЕС мисливців та оленярів з Якутії, - мер Мелітополя Фото: Росія найняла для "охорони" ЗАЕС мисливців та оленярів з Якутії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії. Однак вони вже складають списки на евакуацію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що Росія після захоплення ЗАЕС влаштовує атомний шантаж, що може призвести до атомної катастрофи.

"Замість професійних атомщиків набрали неграмотний персонал. Не забезпечують норми експлуатації АЕС - повідомляється про вибух міни, який на щастя не пошкодив важливе обладнання", - пише Федоров.

Окрім цього росіяни розставили по території ЗАЕС свою техніку та військових.

Як повідомлялося, російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Крім того, окупанти готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції. Колаборантів та працівників "Росатому" вже попередили.

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