Росія найняла для "охорони" ЗАЕС мисливців та оленярів з Якутії, - мер Мелітополя

Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії. Однак вони вже складають списки на евакуацію.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що Росія після захоплення ЗАЕС влаштовує атомний шантаж, що може призвести до атомної катастрофи.

"Замість професійних атомщиків набрали неграмотний персонал. Не забезпечують норми експлуатації АЕС - повідомляється про вибух міни, який на щастя не пошкодив важливе обладнання", - пише Федоров.

Окрім цього росіяни розставили по території ЗАЕС свою техніку та військових.