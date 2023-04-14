Боятся контрнаступления. Оккупанты готовятся заблокировать персонал на ЗАЭС

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал "Энергоатома".

"Учитывая безумный дефицит профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Указано, что захватчики уже доставили на станцию много еды и воды. Поэтому не исключено, что оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, насильно заблокируют их.

"Подобный трюк оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики не отпускали персонал станции, держа в заложниках вплоть до деоккупации", - добавили в сообщении.