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Боятся контрнаступления. Оккупанты готовятся заблокировать персонал на ЗАЭС

Фото: оккупанты готовятся заблокировать персонал на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Военные РФ планируют удерживать в заложниках работников Запорожской атомной электростанции. Причина - оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал "Энергоатома".

"Учитывая безумный дефицит профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Указано, что захватчики уже доставили на станцию много еды и воды. Поэтому не исключено, что оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, насильно заблокируют их.

"Подобный трюк оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики не отпускали персонал станции, держа в заложниках вплоть до деоккупации", - добавили в сообщении.

Напомним, что оккупанты ограждают подъезды к Запорожской АЭС.

Также ранее мы писали о том, что Россия наняла для "охраны" ЗАЭС охотников и оленеводов из Якутии.

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Запорожская АЭСЭнергодар