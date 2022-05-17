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Боятся контрнаступления ВСУ. Живицкий объяснил нападения России на границу в Сумской области

Фото: глава Житомирской ОВА Дмитрий Живицкий (24 канал)
Автор: Наталия Гурковская

Пытаясь прорваться в Сумской области, российские войска не только проверяют обороноспособность ВСУ, но и укрепляют свою границу, страхуя себя при возможном наступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Житомирской ОВА Дмитрия Живицкого во время общенационального телемарафона.

"Вчера утром были прилеты ракет по мосту через реку Клевень, он был разрушен. Это как раз дорога, ведущая в направлении РФ. Мы понимаем, что у них по этому направлению наступать, пожалуй, планов нет, потому что по этому мосту и могло проводиться наступление. Напротив, они боятся контрнаступления в их сторону. Они активно окапываются, они боятся за свою границу", - сказал он.

Как сообщалось, 17 мая российские военные пытались снова прорваться через границу в Сумской области. Шел бой. В результате прорыва не произошло.

Также 17 марта Россия обстреляла украинскую границу в Черниговской области.

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Сумская область