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Бояться контрнаступу ЗСУ. Живицький пояснив напади Росії на кордон в Сумській області

Фото: голова Житомирської ОВА Дмитро Живицький (24 канал)
Автор: Наталія Гурковська

Намагаючись прорватися у Сумській області, російські війська не тільки перевіряють обороноздатність ЗСУ, а й укріплюють свій кордон, страхуючи себе у разі можливого наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Житомирської ОВА Дмитра Живицького під час загальнонаціонального телемарафону.

"Вчора зранку були прильоти ракет по мосту через річку Клевень, його було зруйновано. Це якраз дорога, яка веде у напрямку РФ. Ми розуміємо, що у них по цьому напрямку наступати, мабуть, планів немає, бо по цьому мосту і міг проводитися наступ. Навпаки, вони бояться контрнаступу в їхній бік. Вони активно окопуються, вони бояться за свій кордон", - сказав він.

Як повідомлялось, 17 травня російські військові намагались знову прорватися через кордон у Сумській області. Тривав бій. В результаті прориву не відбулося.

Також 17 березня Росія обстріляла український кордон у Чернігівській області.

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Сумская область