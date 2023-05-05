Бояться "диверсантів"? Білорусь запровадила контроль на в'їзді з Росії

У білоруському відомстві розповіли, що такі норми нібито запровадили у рамках виконання угоди "про взаємне визнання віз". Контроль встановили на шести основних напрямках, його проводять лише у разі в'їзду з Росії до Білорусі.

У Прикордонному комітеті додали, що такі заходи є тимчасовими. Але коли їх планують скасувати - невідомо.

При цьому в білоруських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що на кордоні вже спостерігаються черги, особливо на трасі M1. Також, за непідтвердженими даними, особливо ретельно перевіряють росіян, усіх "виганяють з машин, обшукують, записують документи".