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Боятся "диверсантов"? Беларусь ввела контроль на въезде из России

Иллюстративное фото: Беларусь ввела контроль на въезде из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Россией. Там установили КПП.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Госпогранкомитет Беларуси заявил в комментарии "Зеркало".

В белорусском ведомстве рассказали, что такие нормы якобы ввели в рамках исполнения соглашения "о взаимном признании виз". Контроль установили на шести основных направлениях, его проводят только в случае въезда из России в Беларусь.

В Погранкомитете добавили, что такие меры ввели на время. Но когда их планируют отменить - неизвестно.

При этом в белорусских Telegram-каналах уже появилась информация о том, что на границе уже наблюдаются очереди, в особенности на трассе M1. Также, по неподтвержденным данным, наиболее тщательно проверяют россиян, всех "выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы".

Напомним, 2 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял об угрозе "диверсантов" на границе и о возможном обострении ситуации.

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