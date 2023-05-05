Боятся "диверсантов"? Беларусь ввела контроль на въезде из России

В белорусском ведомстве рассказали, что такие нормы якобы ввели в рамках исполнения соглашения "о взаимном признании виз". Контроль установили на шести основных направлениях, его проводят только в случае въезда из России в Беларусь.

В Погранкомитете добавили, что такие меры ввели на время. Но когда их планируют отменить - неизвестно.

При этом в белорусских Telegram-каналах уже появилась информация о том, что на границе уже наблюдаются очереди, в особенности на трассе M1. Также, по неподтвержденным данным, наиболее тщательно проверяют россиян, всех "выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы".