Боялася згадувати Україну: з тимчасово окупованих територій врятували ще кількох дітей

Як розповів Єрмак, вдалось повернути 13-річну дівчинку, якій забороняли говорити українською в школі. А також хлопчика, якого вивезли в Росію, однак його мама змогла забрати дитину попри численні перешкоди.

Окрім цього повернули підлітка, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду. І дитину, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни.

"Сьогодні всі вони у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі", - написав Єрмак.

Повернення дітей з окупації

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивозила українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Зокрема, ми писали, що СБУ встановила обставини, детальний маршрут та всіх причетних до депортації двох малолітніх дітей з України до Росії, а також примусового переміщення ще 46 дітей до тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.