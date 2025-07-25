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Боялась вспоминать Украину: с временно оккупированных территорий спасли еще нескольких детей

Иллюстративное фото: с оккупированных территорий спасли группу детей (t me mvs_ukraine)
Автор: Наталья Кава

С временно оккупированных российской армией территорий в Украину удалось вернуть еще одну группу детей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как рассказал Ермак, удалось вернуть 13-летнюю девочку, которой запрещали говорить на украинском в школе. А также мальчика, которого вывезли в Россию, однако его мама смогла забрать ребенка несмотря на многочисленные препятствия.

Кроме этого вернули подростка, который замкнулся в себе из-за давления и пропаганды. И ребенка, который боялся даже вспоминать название своей страны.

"Сегодня все они в безопасности, рядом с родными, на свободной земле", - написал Ермак.

Возвращение детей из оккупации

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий.

В частности, мы писали, что СБУ установила обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в Россию, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

 

Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.

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