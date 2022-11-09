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У боях за Україну загинув ще один громадянин Канади

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Україна, Середа 09 листопада 2022 16:35
У боях за Україну загинув ще один громадянин Канади Фото: У боях за Україну загинув ще один громадянин Канади (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні загинув ще один громадянин Канади. Джозефу Хільдебранду було 33 роки, та до цього він два роки служив в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра провінції Саскачевана Скотта Мо, яку приводить CBC News.

За словами членів родини, Джозеф Хільдебранд та інші військовослужбовці військової частини, в якій він служив добровольцем, загинули на вихідних під час бойового завдання.

Про це родину повідомили військові, яким вдалося вижити. Тіла знаходяться на окупованій території, тому їх ще потрібно буде забрати у ворога.

"Ми всі разом на фермі, намагаємося отримати більше інформації. Мені 35 років, і я маю подбати про тіло мого брата. Це настільки погано, наскільки це можливо", - сказав Джейк, брат Хільдебранда.

Джейк повідомив, що його брат разом з іншими іноземцями відправився на завдання до міста Бахмут у Донецькій області. Незрозуміло, як саме загинув Джозеф Хільдебранд, але Джейку сказали, що дев'ять із дванадцяти осіб загинули. Джейк, сказав, що його брат ніколи багато не говорив про Україну - вони там не мають ні етнічних, ні родинних зв'язків. Він просто вирішив, що хоче допомогти. Він сказав, що його брат був неймовірно хоробрим, оскільки вступив на службу до канадської армії та відбув два терміни служби в Афганістані. За словами Джейка, він брав участь у бойових діях, але також працював інструктором в афганських військах.

Прессекретар МВС Канади Мерілін Гевремо повідомила, що міністерство знає про смерть громадянина Канади та підтримує зв'язок із родиною. Прем'єр-міністр провінції Саскачеван Скотт Мо поділився своїми співчуттями у заяві.

"Його смерть, що настала лише за кілька днів до Дня пам'яті, є суворим нагадуванням про величезну ціну, яку заплатили ті, хто хоробро виступив уперед, щоб захистити наші свободи. Ми повинні зробити так, щоб його смерть не була марною. Канада має зробити все можливе, щоб Україна перемогла Росію і знову відродилася як вільна, незалежна та квітуча нація", - заявив Мо.

Нагадаємо, що ще у липні в Україні загинув громадянин Канади.

Також в Україні загинув шостий громадянин США від початку повномасштабної війни.

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