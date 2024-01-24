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В боях за Україну загинули ще два добровольці з Білорусі, - ЗМІ

Фото: два добровольці з Білорусі загинули на війні в Україні (t me belwarriors)
Автор: Наталія Юрченко

В боях за Україну загинули два іноземні добровольці. На фронті загинули білоруські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радыё Свабода".

Як зазначає видання з посиланням на власні джерела, двоє добровольців загинули на сході України. Це сталося у другій половині січня 2024 року.

Імена, позивні та підрозділ, в якому воювали захисники, не розголошують з метою безпеки.

Як пише білоруське відділення "Радіо Свободи", з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті загинуло щонайменше 38 білоруських добровольців. Вони воювали на боці України проти російських військ.

Іноземці допомагають Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

Раніше ми повідомляли, що на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною став удар російського безпілотника.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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