В боях за Украину погибли еще два добровольца из Беларуси, - СМИ

Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, два добровольца погибли на востоке Украины. Это произошло во второй половине января 2024 года.

Имена, позывные и подразделение, в котором воевали защитники, не разглашаются в целях безопасности.

Как пишет белорусское отделение "Радио Свободы", с начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронте погибли по меньшей мере 38 белорусских добровольцев. Они воевали на стороне Украины против российских войск.

Иностранцы помогают Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Ранее мы сообщали, что на фронте вблизи Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.