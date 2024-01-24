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В боях за Украину погибли еще два добровольца из Беларуси, - СМИ

Фото: два добровольца из Беларуси погибли на войне в Украине (t me belwarriors)
Автор: Наталья Юрченко

В боях за Украину погибли два иностранных добровольца. На фронте погибли белорусские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радыё Свабода".

Как отмечает издание со ссылкой на собственные источники, два добровольца погибли на востоке Украины. Это произошло во второй половине января 2024 года.

Имена, позывные и подразделение, в котором воевали защитники, не разглашаются в целях безопасности.

Как пишет белорусское отделение "Радио Свободы", с начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронте погибли по меньшей мере 38 белорусских добровольцев. Они воевали на стороне Украины против российских войск.

Иностранцы помогают Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Ранее мы сообщали, что на фронте вблизи Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

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