ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В боях за Северодонецк оккупанты испытывают сложности с переправой через реку, - ISW

Новина українською →
Луганская область, Четверг 09 июня 2022 06:10
В боях за Северодонецк оккупанты испытывают сложности с переправой через реку, - ISW Фото: российский военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты продолжают атаки в Северодонецке. Враг стремится подняться вверх по Северскому Донцу из-за сложностей с переправой через реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, в боях за Северодонецк оккупанты одновременно стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

В ISW сообщают, что украинские военные продолжают вести маневренную оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой урон российским силам, а не пытаться удержать весь город.

"Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка", - сообщили эксперты ISW.

Кроме того, российские силы проводили атаки из РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

Также россияне, вероятно, пытаются усилить контроль над трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов, для поддержки операций на северо-востоке Запорожья - потому и перебросили туда 30 танков Т-62.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Это очень жестокая и очень тяжелая битва.

Также мы писали, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, попытки российских оккупантов полностью захватить Луганскую область имеют исключительно политическую цель. Ведь с самого начала в РФ заявляли о выходе на админграницы региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег