У боях під Вовчанськом загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув, захищаючи Україну від російського вторгнення під Вовчанськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роксолану Хмару у Facebook та Катерину Коханівську у Facebook.
Дружина Степана Хмари розповіла, що тіло загиблого бійця поки що не забрали з-під обстрілів.
"Він був найкращим з найкращих. Він був Другом, соратником, рідним із найрідніших... Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська", - додала вона.
Роксолана Хмара також нагадала, що Коханівський воював із окупантами з 2014 року і був командиром батальйону ОУН.
Зазначимо, що станом зараз пост на Facebook-сторінці Хмари був видалений. Тим часом на сторінці Катерини Коханівської - дружини Миколи - у Facebook велика кількість людей оприлюднила пости зі співчуттями через смерть чоловіка, який обороняв Україну від росіян.
Що відомо про Коханівського та батальйон ОУН
Варто зауважити, що Микола Коханівський народився 25 травня 1971 року.
Він брав активну участь в обороні України від російського вторгнення ще з 2014 року.
Коханівський розпочав формування підрозділу на базі Першої Київської сотні ОУН ім. Євгена Коновальця.
- 23 травня 2014 року - Перша Київська сотня ОУН приєдналася до батальйону "Азов". Бійці підрозділу допомагали звільняти від ворога Маріуполь.
- 31 липня 2014 року - Ніжинська міськрада створила батальйон тероборони міста Ніжин "Батальйон ОУН". Того ж дня бійці батальйону вирушили на війну;
- 7 серпня 2014 року - бійці батальйону взяли участь у штурмі Савур-Могили;
- 14 серпня 2014 року - батальйон ОУН увійшов до села Піски та обороняв населений пункт до 2016 року;
- грудень 2014 року - бійці батальйону ОУН зайняли метеостанцію Донецького аеропорту;
- 31 грудня 2014-24 січня 2015 - Коханівський керував бійцями свого батальйону під час захисту Донецького аеропорту;
- серпень 2016 року - Коханівський призначив на посаду командира батальйону ОУН свого першого заступника.
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