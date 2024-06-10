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В боях под Волчанском погиб командир батальона ОУН Николай Кохановский

Понедельник 10 июня 2024 21:31
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В боях под Волчанском погиб командир батальона ОУН Николай Кохановский Фото: Николай Кохановский (Facebook Катерины Кохановской)
Автор: Иван Носальский

Командир батальона ОУН Николай Кохановский погиб, защищая Украину от российского вторжения под Волчанском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роксолану Хмару в Facebook и Катерину Кохановскую в Facebook.

Жена Степана Хмары рассказала, что тело погибшего бойца пока не забрали из-под обстрелов.

"Он был лучшим из лучших. Он был Другом, соратником, родным из самых родных... Погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска", - добавила она.

Роксолана Хмара также напомнила, что Кохановский воевал с оккупантами с 2014 года и был командиром батальона ОУН.

Отметим, что по состоянию на сейчас пост на Facebook-странице Хмары был удален. Тем временем на странице Катерины Кохановской - жены Николая - в Facebook большое количество людей обнародовало посты с соболезнованиями в связи со смертью мужа, который оборонял Украину от россиян.

Что известно о Кохановском и батальоне ОУН

Стоит заметить, что Николай Кохановский родился 25 мая 1971 года.

Он принимал активное участие в обороне Украины от российского вторжения еще с 2014 года.

Кохановский начал формирование подразделения на базе Первой Киевской сотни ОУН им. Евгения Коновальца.

  • 23 мая 2014 года - Первая Киевская сотня ОУН присоединилась к батальону "Азов". Бойцы подразделения помогали освобождать от врага Мариуполь.
  • 31 июля 2014 года - Нежинский горсовет создал батальон теробороны города Нежин "Батальон ОУН". В этот же день бойцы батальона отправились на войну;
  • 7 августа 2014 года - бойцы батальона приняли участие в штурме Савур-Могилы;
  • 14 августа 2014 года - батальон ОУН вошел в село Пески и оборонял населенный пункт до 2016 года;
  • декабрь 2014 года - бойцы батальона ОУН заняли метеостанцию Донецкого аэропорта;
  • 31 декабря 2014-24 января 2015 - Кохановский руководил бойцами своего батальона во время защиты Донецкого аэропорта;
  • август 2016 года - Кохановский назначил на должность командира батальона ОУН своего первого заместителя.

Напомним, сегодня стало известно, что на войне погиб военный фотограф Арсен Федосенко.

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