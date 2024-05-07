У боях під Авдіївкою загинули два грузинські добровольці

Грузинські добровольці в армії України

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну допомагають захищати громадяни Грузії.

Зокрема, із грузинів було сформовано кілька підрозділів, у тому числі Грузинський легіон та "Чорний орел".

На початку березня стало відомо, що під час виконання бойових завдань загинули Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі, які були бійцями Грузинського легіону.

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