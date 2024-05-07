В боях под Авдеевкой погибли два грузинских добровольца

Грузинские добровольцы в армии Украины

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину помогают защищать граждане Грузии.

В частности, из грузинов было сформировано несколько подразделений, в том числе Грузинский легион и "Черный орел".

В начале марта стало известно, что во время выполнения боевых задач погибли Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили, которые были бойцами Грузинского легиона.

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