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В боях под Мариуполем оккупанты потеряли почти всех "милиционеров" из ОРДО, - разведка

Фото: в боях под Мариуполем оккупанты потеряли почти всех "милиционеров" из ОРДО (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка выяснила, что в так называемой "ДНР" почти не осталось "народных милиционеров". Поскольку большинство из них погибло в боях под Мариуполем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В боях на Мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР". Включительно с военнослужащими внутренних войск ДНР" и курсантами "Донецкой академии МВД", - говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Мариупольское направление

  • до 1000 чел. безвозвратные потери в т. ч. 26 курсантов;
  • более 2800 чел. санитарные потери;

Другие направления

  • около 500 чел. безвозвратные потери;
  • около 2100 чел. санитарные потери.

По данным разведки, нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно осложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.

"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава", - добавляют в ГУР.

Стоит отметить, что "Народной милицией ДНР" считается не личный состав "Министерства внутренних дел", а общее название для всего российского оккупационного силового блока.

К тому же украинская сторона оценивала его численность в 2017 году в около 35 тысяч человек.

Напомним, с начала масштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 21 600 человек убитыми и уже более 2 200 боевых бронированных машин.

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