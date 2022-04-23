В боях під Маріуполем окупанти втратили майже всіх "міліціонерів" з ОРДО, - розвідка

"У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС ДНР". Включно з військовослужбовцями "внутрішніх військ ДНР" і курсантами "Донецької академії МВС", - йдеться в повідомленні.

Втрати окупантів

Маріупольський напрямок

до 1000 чол. безповоротні втрати в т.ч. 26 курсантів;

понад 2800 чол. санітарні втрати;

Інші напрямки

близько 500 чол. безповоротні втрати;

близько 2100 чол. санітарні втрати.

За даними розвідки, брак "правоохоронців" призвів до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

"Міністр внутрішніх справ ДНР" ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника "Донецької академії МВС" та начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу", - додають в ГУР.

Варто зазначити, що вони що "Народною міліцією ДНР" вважається не особовий склад "Міністерства внутрішніх справ", а загальна назва для всього російського окупаційного силового блоку.

До того ж українська сторона оцінювала його чисельність у 2017 році близько 35 тисяч осіб.

Нагадаємо, з початку масштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 21 600 осіб убитими і вже більше 2 200 бойових броньованих машин.

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