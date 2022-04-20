Бой с Усиком может не состояться. Фьюри объявил о завершении карьеры

"Мне больше нечего достигать. Я завоевал все пояса в мире, которые только можно завоевать. Я побил все рекорды.

Никто в моей эре не получил пояса журнала Ring, только я. И никто в моей эпохе никогда не был линейным чемпионом, только я. Я взял все пояса, которые можно завоевать в этом виде спорта, и я ухожу из него здоровым, целым и непобежденным", - сказал Фьюри.

Отвечая на вопрос журналиста, означает ли это, что он никогда не встретится с Энтони Джошуа, Фьюри заявил "нет, но у него был шанс".

"Все прошло, пропало. Он имел столько шансов на то, чтобы выйти в ринг и сразиться с "Цыганским королем", но он этого не сделал. Имел шанс, а теперь он исчез. Извините, но это все. Настройтесь сейчас на то, что после боя с Уайтом вы больше никогда не увидите "Великого Короля" в действии. Так и есть", - отметил Фьюри.

Фьюри "уходит из бокса" не впервые

Стоит отметить, что это далеко не первое заявление Тайсона Фьюри о завершении карьеры. Как утверждают в медиа, очень мало кто действительно верит "Цыганскому королю" в этом утверждении, поскольку о выходе из бокса он говорил неоднократно.

Напомним, что поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом должен состояться 23 апреля в Великобритании.

Ранее появлялась информация, что Тайсон Фьюри может провести бой против Александра Усика.