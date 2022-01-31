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Фьюри назвал имя своего следующего соперника, это не Усик

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Великобритания, Понедельник 31 января 2022 10:50
Фьюри назвал имя своего следующего соперника, это не Усик Фото: Тайсон Фьюри (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: РБК-Украина

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сообщил имя своего следующего соперника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Тайсона Фьюри.

"Цыганский король" объявил, что свой следующий бой проведет против Диллиана Уайта. "Кто еще не может дождаться боя. Лучшие из Британии" - написал Фьюри в своих соцсетях.

Промоутерская компания "Queensberry" Фрэнка Уоррена со ставкой 41 миллион 25 тысяч долларов выиграла торги на проведение поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

Журналист Майк Коппинджер сообщает, что бой Фьюри-Вайт должен пройти 23 апреля в Великобритании.

Ранее появлялась информация, что Тайсон Фьюри может провести бой против Александра Усика, но теперь скорее всего украинца ждет реванш против Энтони Джошуа.

Бой за чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO между Александром Усиком и Энтони Джошуа, скорее всего состоится весной.

Напомним, что Энтони Джошуа и Диллиан Уайт отказались от отступных, что сделало проведение боя Усик-Фьюри невозможным.

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