Бій з Усиком може не відбутися. Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

"Мені більше нічого досягати. Я завоював усі пояси у світі, які тільки можна завоювати. Я побив усі рекорди.

Ніхто в моїй ері не отримав пояса журналу Ring, тільки я. І ніхто в моїй епосі ніколи не був лінійним чемпіоном, тільки я.

Я взяв усі пояси, які можна завоювати у цьому виді спорту, і я йду з нього здоровим, цілим та непереможеним", - сказав Ф'юрі.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи це означає, що він ніколи не зустрінеться з Ентоні Джошуа, Ф'юрі заявив "ні, але він мав шанс".

"Все минуло, пропало. Він мав стільки шансів на те, щоб вийти в ринг і битися з "Циганським королем", але він цього не зробив. Мав шанс, а тепер він зник. Вибачте, але це все. Налаштуйтесь зараз на те, що після бою з Уайтом ви більше ніколи не побачите "Великого Короля" в дії. Так і є", - зазначив Ф'юрі.

Ф'юрі "йде з боксу" не вперше

Варто зазначити, що це далеко не перша заява Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри. Як стверджують у медіа, дуже мало хто дійсно вірить "Циганському королеві" в цьому твердженні, оскільки про вихід з боксу він говорив неодноразово.

Нагадаємо, що поєдинок між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом має відбутися 23 квітня у Великобританії.

Раніше з’являлась інформація, що Тайсон Ф’юрі може провести бій проти Олександра Усика.