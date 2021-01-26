Бой Усика за временный титул WBO в супертяжах запланирован на апрель

Британский супертяжеловес Джо Джойс рассказал об организации боя с украинцем Александром Усиком. Поединок за временный титул WBO пока что планируется на апрель.

Об этом он сказал в интервью изданию The Ring.

"Дата боя с Усиком намечена на апрель. Это то, к чему мы стремимся. Моя команда и его команда постоянно обсуждаем сделку, и мы ждем окончательной доработки деталей. Надеемся, что этот бой состоится.

Однозначно этот бой я хочу больше всего. Я думаю, что WBO тоже хочет этот бой. Они желают, чтобы их пояс сначала стоял на кону поединка Джошуа - Фьюри. Поэтому, вероятно, мы сразимся за временный титул. Когда же это станет возможным, победитель получит титульный шанс", - отметил Джойс.

Представитель команды британца Адам Морэлли сообщил, что поединок состоится во втором квартале 2021 года. WBO постановила, что они должны подраться через пять-шесть месяцев.

Напомним, Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Ранее организация разрешила ему до защиты пояса провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.