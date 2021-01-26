Бій Усика за тимчасовий титул WBO у супертяжах запланований на квітень

Британський супертяж Джо Джойс розповів про організацію бою з українцем Олександром Усиком. Поєдинок за тимчасовий титул WBO поки що планується на квітень.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Ring.

"Дата бою з Усиком намічена на квітень. Це те, до чого ми прагнемо. Моя команда і його команда постійно обговорюємо угоду, і ми чекаємо остаточного доопрацювання деталей. Сподіваємося, що цей бій відбудеться.

Однозначно цей бій я хочу найбільше. Я думаю, що WBO теж хоче цей бій. Вони бажають, щоб їх пояс спочатку стояв на кону поєдинку Джошуа - Ф'юрі. Тому, ймовірно, будемо битися за тимчасовий титул. Коли ж це стане можливим, переможець отримає титульний шанс ", - зазначив Джойс.

Представник команди британця Адам Мореллі повідомив, що поєдинок відбудеться в другому кварталі 2021 року. WBO постановила, що вони повинні побитися через п'ять-шість місяців.

Нагадаємо, Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Раніше організація дозволила йому до захисту пояса провести об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі.