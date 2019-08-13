Бой Усика с Такама оказался под угрозой срыва

Боксерский поединок украинца Александра Усика против Карлоса Такама, который ожидался в октябре, оказался под угрозой срыва после того, как камерунский боксер подписал контракт с новой промоутерской компанией. Об этом сообщает ESPN.

"После подписания Такама контракта со Star Boxing остается понятным, что скорее всего этот бой Усику понадобится новый соперник", - говорится в сообщении.

Таким образом, Усика может получить другого соперника в дебютном поединке в супертяжелом дивизионе.

Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе против Такама 25 мая, но тогда бой был отменен из-за травмы украинца.

Также Александр стал обязательным претендентом на чемпионский бой с победителем реванша между Джошуа и Энди Руисом в супертяжелом весе, который должен состояться до конца 2019 года.