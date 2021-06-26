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Усик будет драться с Джошуа 25 сентября в Лондоне

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Суббота 26 июня 2021 14:51
Усик будет драться с Джошуа 25 сентября в Лондоне Фото: Александр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)
Автор: Роман Тверденко

Бой между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО) пройдет в Лондоне 25 сентября. Вечер бокса, скорее всего, пройдет на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

Дату боя подтвердил промоутер Эддин Хирн, сообщает Sky Sports.

В бою Джошуа - Усик на кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Сам Усик является обязательным претендентом на титульный бой WBO.

О бое Джошуа - Усик говорилось как о дрим-матче с момента захода украинского боксера в супертяжелый дивизион. Изначально ожидалось, что в этом году Джошуа проведет бой с Тайсоном Фьюри и вечер бокса с этим мейн-ивентом планировался на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако представитили Фьюри и Джошуа не согласовали контракт и WBO обязало Энтони драться с Усиком.

Отметим, что Усик провел в супертяжелом дивизионе только два боя. В первом он по сдаче победил Чазза Визерспуна, а позже, в октябре 2020 года по очкам одолел Дерека Чисору и взял титул интерконтинетального чемпиона по версии WBO.

Джошуа в декабре 2020 года защитил свои чемпионские титулы в бою с болгарином Кубратом Пулевым.

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