Усик битиметься з Гассіевим 21 липня в Москві

Поєдинок пройде на арені спортивного комплексу "Олімпійський"

Фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) відбудеться 21 липня в Москві. Про це повідомляється на сайті Федерації боксу Росії.

Поєдинок відбудеться на головній критій арені столиці РФ - спортивному комплексі "Олімпійський".

Запланований спочатку на 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія) бій між росіянином і українцем довелося перенести через травму останнього. Після цього російська сторона всіляко намагалася отримати право на проведення поєдинку. Спочатку Усик говорив, що не битиметься з Гассіевим в Росії, але минулого тижня змінив свою думку.

Нагадаємо, раніше сайт BoxingTalk повідомив, що команда Гассіева знайшла альтернативу бою з Усиком. Однак український боксер зазначив, що повідомлення про те, що бій з Муратом не відбудуться - брехня.