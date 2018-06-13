Команда Гассиева нашла альтернативу бою с Усиком

Россиянин вместо финала WBSS может встретиться с небитым американцем

Российский боксер Мурат Гассиев встретится с американцем Эндрю Табити вместо финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает BoxingTalk.

Отмечается, переговоры между командами зашли в тупик. Изначально боксеры должны были встретиться в финале WBSS 11 мая в Саудовской Аравии, но бой был перенесен из-за травмы украинского спортсмена. Новой датой финала называется 21 июля, однако спорным остается место проведения боя.

Промоутеры Гассиева настаивают на том, чтобы организовать поединок в Москве, однако в команде Усика выступают против этого.

По информации издания, команда россиянина устала от затянувшихся переговоров. Поединок с Табити запланирован на 21 июля в РФ.

Усик является чемпионом мира по версиям WBO и WBC. В его активе 14 побед, из них 11 - нокаутом, и ни одного поражения. На счету чемпиона IBF и WBA Гассиева 26 побед, 19 - нокаутом, и также ни одного поражения.

Табити провел на профессиональном ринге 16 боев, одержав в них 16 побед, 13 из них - нокаутом.

Напомним, ранее сообщалось, что Усик восстановился после травмы и начал подготовку к финальному поединку Всемирной боксерской серии.