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Бой Усик - Джошуа будет обслуживать украинский судья

Автор: Илона Свиридова

Боксерский поединок Александра Усика с британцем Энтони Джошуа будет обслуживать украинский судья. Он уже вылетел в Лондон, где состоится бой сразу за несколько чемпионских поясов в супертяжелом весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-президента Лиги профессионального бокса Алины Шатерниковой.

"Виктор Фесечко, украинский судья международной категории, только что вылетел в Лондон. Он будет обслуживать мегафайт Александр Усик vs Энтони Джошуа", - сообщила она.

По ее словам, работа украинского специалиста на таком поединке является высокой оценкой мирового боксерского сообщества.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, где и как можно посмотреть завтрашний чемпионский бой между Усиком и Джошуа.

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Александр УсикЭнтони ДжошуаБокс