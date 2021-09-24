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Бій Усик - Джошуа обслуговуватиме український суддя

Автор: Ілона Свиридова

Боксерський поєдинок Олександра Усика з британцем Ентоні Джошуа обслуговуватиме український суддя. Він вже вилетів до Лондона, де відбудеться бій відразу за кілька чемпіонських поясів у суперважкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-президента Ліги професійного боксу Аліни Шатерникової.

"Віктор Фесечко, український суддя міжнародної категорії, щойно вилетів до Лондона. Він буде обслуговувати мегафайт Олександр Усик vs Ентоні Джошуа", - повідомила вона.

За її словами, робота українського фахівця на такому поєдинку є високою оцінкою світової боксерської спільноти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, де і як можна подивитися завтрашній чемпіонський бій між Усиком і Джошуа.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс