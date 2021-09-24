Бой Усик - Джошуа будет обслуживать украинский судья

Боксерский поединок Александра Усика с британцем Энтони Джошуа будет обслуживать украинский судья. Он уже вылетел в Лондон, где состоится бой сразу за несколько чемпионских поясов в супертяжелом весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-президента Лиги профессионального бокса Алины Шатерниковой.

"Виктор Фесечко, украинский судья международной категории, только что вылетел в Лондон. Он будет обслуживать мегафайт Александр Усик vs Энтони Джошуа", - сообщила она.

По ее словам, работа украинского специалиста на таком поединке является высокой оценкой мирового боксерского сообщества.