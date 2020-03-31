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Бой Усик - Чисора предварительно перенесен на лето

Новости » Спорт     31.03.2020 - 09:29
Бой Усик - Чисора предварительно перенесен на лето
Фото: постер боя Усик - Чисора (twitter.com/EddieHearn)

Поединок был запланирован на 23 мая в Лондоне

Бой между украинским боксером, выступающим в супертяжелом весе, Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесен на июль. Об этом говорится в сообщении промоутерской компании K2 Promotions Ukraine.

Однако поединок может состояться и позже, все зависит от эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в мире.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, его перенесли из-за пандемии коронавируса. Этот поединок должен стать для украинца вторым в супертяжелом весе. В середине октября прошлого года Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде.

Напомним, чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко прервал подготовку к объединительному бою с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом и вернулся в Украину. Его соперник выразил недовольство из-за неопределенности с боем.

Бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Однако WBO объявила об отмене всех боксерских поединков до июня 2020 года.

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