Бой Усик - Чисора могут перенести в Саудовскую Аравию

Бой украинского боксера Александра Усика против британца Дерека Чисоры в рамках супертяжелого веса могут перенести в Саудовскую Аравию. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, занимающийся организацией ближайших больших боев, сообщает Daily Mail.

Также из Великобритании могут быть перенесены и некоторые другие бои, в числе которых поединок чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Энтони Джошуа и претендента на титул IBF Кубрата Пулева.

"Не думаю, что все мировые правительства соберутся и скажут что-то вроде: "С 1 июля спорт во всем мире разрешен". Некоторые виды спорта начнутся раньше в одних странах, чем в других, и Саудовская Аравия может стать одной из стран, которая быстрее всех преодолеет это", - сказал Хирн.

В декабре прошлого года в Саудовской Аравии состоялся реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом, завершившийся победой британца.

Бой Александра Усика и Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая в Лондоне (Великобритания), но из-за пандемии коронавирусной инфекции был предварительно перенесен на июль.