Бій Усик - Чісора можуть перенести в Саудівську Аравію

Бій українського боксера Олександра Усика проти британця Дерека Чісори в рамках суперважкої ваги можуть перенести в Саудівську Аравію. Про це заявив промоутер Едді Хірн, що займається організацією найближчих великих боїв, повідомляє Daily Mail.

Також з Великобританії можуть бути перенесені і деякі інші бої, серед яких поєдинок чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Ентоні Джошуа і претендента на титул IBF Кубрата Пулєва.

"Не думаю, що всі світові уряди зберуться і скажуть щось на кшталт:" З 1 липня спорт у всьому світі дозволено ". Деякі види спорту почнуться раніше в одних країнах, ніж в інших, і Саудівська Аравія може стати однією з країн, яка найшвидше подолає це", - сказав Хірн.

У грудні минулого року в Саудівській Аравії відбувся реванш між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом, що завершився перемогою британця.

Бій Олександра Усика і Дерека Чісори повинен був відбутися 23 травня в Лондоні (Велика Британія), але через пандемію коронавірусної інфекції був попередньо перенесений на липень.