Бой украинца Деревянченко за вакантный титул IBF могут перенести

Поединок состоится раньше, чем ожидалось

Поединок за вакантный титул IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и американцем Дэниелем Джейкобсом (34-2, 29 КО) может быть перенесен на более ранний срок. Об этом сообщает ESPN.

На переносе боя настоял телеканал HBO. Изначально планировалось, что поединок состоится в Nassau Veterans Memorial Coliseum в Юниондейле 10 ноября, однако теперь, стало известно, что титульный бой может состояться 27 октября в Нью-Йорке на малой арене Madison Square Garden.

HBO еще не назначила кард на этот вечер, но ожидается, что бой Деревянченко пройдет в один вечер с поединком между обладателем пояса WBA в полулегком весе Альберто Мачадо (20-0, 16 KO) и Юэндейлом Эвансом (20-1, 14 KO).

Напомним, титул по версии IBF стал вакантным после того, как Геннадий Головкин отказался сражаться за него с Деревянченко.