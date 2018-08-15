Бій українця Дерев'янченко за вакантний титул IBF можуть перенести

Поєдинок відбудеться раніше, ніж очікувалося

Поєдинок за вакантний титул IBF в середній вазі між українцем Сергієм Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і американцем Денієлем Джейкобс (34-2, 29 КО) може бути перенесений на більш ранній термін. Про це повідомляє ESPN.

На перенесення бою наполіг телеканал HBO. Спочатку планувалося, що поєдинок відбудеться в Nassau Veterans Memorial Coliseum в Юніондейл 10 листопада, проте тепер, стало відомо, що титульний бій може відбутися 27 жовтня в Нью-Йорку на малій арені Madison Square Garden.

HBO ще не призначила кард на цей вечір, але очікується, що бій Дерев'янченко пройде в один вечір з поєдинком між володарем пояса WBA в напівлегкій вазі Альберто Мачадо (20-0, 16 KO) і Юендейлом Евансом (20-1, 14 KO).

Нагадаємо, титул за версією IBF став вакантним після того, як Геннадій Головкін відмовився битися за нього з Дерев'янченко.