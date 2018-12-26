Бій з Гарсією поки відкладається, - Ломаченко

Василь Ломаченко (фото: РБК-Україна)

Українець пояснив, чому бій проти володаря титулу WBC поки не відбудеться

Чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) розповів про можливий бій проти володаря титулу WBC Майки Гарсії (39-0, 30 КО). Про це український боксер розповів в інтерв’ю Luckypunch.net.

Зокрема, він зазначив, що для поєдинку проти американця потрібно піднятися до ваги 63,5 кг, проте в українського боксера поки інші плани.

"Складне питання, тому що стає питання щодо вагової категорії. Майки йде в 63,5 кг і нібито говорить, мовляв, хочете боксувати, піднімайтеся до 63,5. Підніматися мені зараз до 63,5 - у мене інша дорога, інші плани. Зараз я не готовий це робити. Тому поки цей бій відкладається" - сказав Ломаченко.

У березні 2019 року Гарсія підніметься у вазі на дві категорії і в напівсередній дивізіоні зустрінеться з чемпіоном IBF Ерролом Спенсом (24-0, 21 КО).

"Він не відмовився від титулу WBC в легкій вазі, тому сьогодні він є чемпіоном і тримає цей пояс. Давайте почекаємо бій з Ерролом Спенсом, після цього буде зрозуміло про його подальші дії. Думаю, Гарсія досить впевнено програє цей бій", - уточнив Василь .

Нагадаємо, раніше Ломаченко розповів, що хотів би провести свій наступний бій з чемпіоном IBF.