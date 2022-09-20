"Бостон" вигадав красиве вшанування пам'яті легенди НБА

Менеджмент бостонців вирішив нанести 6-й номер на паркет "Ті-Ді Гарден" – домашньої арени команди. Під ним легенда захищав кольори "Селтікс" у 1956-1969 рр.

"Шістку" Расселла нанесуть відразу у "фарбі", що демонструватиме монструозне домінування баскетболіста в цій зоні. Bill цьогоріч також буде вшанований на рівні НБА. На сезон 2022/23 на честь легендарного центрового всі баскетболісти асоціації носитимуть спеціальний шеврон на плечі, а на кожній арені зобразять логотип у формі конюшини з 6-м номером.

Білл Расселл помер на 89-му році життя в останній день липня. У роки ігрової кар'єри він завоював із "Бостоном" 11 чемпіонських титулів. Ще два трофеї НБА Расселл здобув у статусі тренера "Селтікс".

Влітку НБА вирішила поступово вивести з обігу всіх команд асоціації 6-й номер. Ті, хто зараз виступає під "шісткою", продовжать грати з нею. Нові ж гравці не зможуть отримати номер Расселла. Цей випадок став першим в історії НБА.