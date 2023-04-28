UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Бостон" останнім пробився у півфінал Східної конференції НБА

Фото: Ефектний слемданк Джейсона Тейтума (nesn.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою "Бостон Селтікс" над "Атлантою Гокс" завершилася серія першого раунду плей-офф у Східній конференції Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Східна конференція

"Атланта" – "Бостон" – 120:128 (34:35, 33:33, 33:30, 20:30); серія – 2:4

Шостий матч серії виявився вкрай конкурентним. "Селтікс" чудово розпочали, відірвавшись на 10 пунктів до середини стартової чверті. Проте, господарі відшукали внутрішні резерви та ще до кінця 12-хвилинки скоротили відставання до мінімуму.

У другій же чверті розпочалися гойдалки. Лідерство кілька разів переходили з рук у руки і до, і після великої перерви. На цьому ігровому відрізку пік переваги "Атланти" складав 7 очок. Натомість "Бостон" максимально відривався лише на 4 пункти.

Вирішальною стала фінальна чверть. У ній "Селтікс" зумів переламати хід зустрічі, коли зрівняв рахунок на рубежі 113:113. Гості просто зім'яли "Гокс" в останні хвилини (15:7) і здобули четверту перемогу в серії. "Атланта" після прориву через сито плей-ін залишилася з двома.

Найрезультативнішим на паркеті став універсал "Селтікс" Джейлен Браун. "Сімка" гостей набрав 32 очки, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Ще один лідер бостонців – Джейсон Тейтум – закінчив із дабл-даблом (30 пунктів, 14 підбирань).

У наступному раунді суперником "Бостона" стане "Філадельфія". Пенсильванці без проблем розібралися з "Брукліном" (4:0). Перший матч відбудеться 1 травня.

До слова, українець Ковляр виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол