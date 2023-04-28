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"Бостон" последним пробился в полуфинал Восточной конференции НБА

Фото: Эффектный слэм-данк Джейсона Тейтума (nesn.com)
Автор: Антон Федорцив

Победой "Бостон Селтикс" над "Атлантой Хокс" завершилась серия первого раунда плей-офф в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Восточная конференция

"Атланта" – "Бостон" – 120:128 (34:35, 33:33, 33:30, 20:30); серия – 2:4

Шестой матч серии оказался крайне конкурентным. "Селтикс" отлично начали, оторвавшись на 10 пунктов к середине стартовой четверти. Тем не менее, хозяева нашли внутренние резервы и еще до конца 12-минутки сократили отставание до минимума.

Во второй же четверти начались качели. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки и до, и после большого перерыва. На этом игровом отрезке пик преимущества "Атланты" составлял 7 очков. "Бостон" же максимально отрывался всего на 4 пункта.

Решающей стала финальная четверть. В ней "Селтикс" сумел переломить ход встречи, когда сравняли счет на отметке 113:113. Гости просто смяли "Хокс" в последние минуты (15:7) и одержали четвертую победу в серии. "Атланта" после прорыва сквозь сито плей-ин осталась с двумя.

Самым результативным на паркете стал универсал "Селтикс" Джейлен Браун. "Семерка" гостей набрал 32 очка, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Еще один лидер бостонцев – Джейсон Тейтум – закончил с дабл-даблом (30 пунктов, 14 подборов).

В следующем раунде соперником "Бостона" станет "Филадельфия". Пенсильванцы без проблем разобрались с "Бруклином" (4:0). Первый матч состоится 1 мая.

К слову, украинец Ковляр выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2023.

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