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"Бостон" останнім пробився у півфінал Східної конференції НБА

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Атланта, П'ятниця 28 квітня 2023 09:45
"Бостон" останнім пробився у півфінал Східної конференції НБА Фото: Ефектний слемданк Джейсона Тейтума (nesn.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою "Бостон Селтікс" над "Атлантою Гокс" завершилася серія першого раунду плей-офф у Східній конференції Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Східна конференція

"Атланта" – "Бостон" – 120:128 (34:35, 33:33, 33:30, 20:30); серія – 2:4

Шостий матч серії виявився вкрай конкурентним. "Селтікс" чудово розпочали, відірвавшись на 10 пунктів до середини стартової чверті. Проте, господарі відшукали внутрішні резерви та ще до кінця 12-хвилинки скоротили відставання до мінімуму.

У другій же чверті розпочалися гойдалки. Лідерство кілька разів переходили з рук у руки і до, і після великої перерви. На цьому ігровому відрізку пік переваги "Атланти" складав 7 очок. Натомість "Бостон" максимально відривався лише на 4 пункти.

Вирішальною стала фінальна чверть. У ній "Селтікс" зумів переламати хід зустрічі, коли зрівняв рахунок на рубежі 113:113. Гості просто зім'яли "Гокс" в останні хвилини (15:7) і здобули четверту перемогу в серії. "Атланта" після прориву через сито плей-ін залишилася з двома.

Найрезультативнішим на паркеті став універсал "Селтікс" Джейлен Браун. "Сімка" гостей набрав 32 очки, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Ще один лідер бостонців – Джейсон Тейтум – закінчив із дабл-даблом (30 пунктів, 14 підбирань).

У наступному раунді суперником "Бостона" стане "Філадельфія". Пенсильванці без проблем розібралися з "Брукліном" (4:0). Перший матч відбудеться 1 травня.

До слова, українець Ковляр виставив свою кандидатуру на драфт НБА-2023.

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