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"Бостон" із Михайлюком у резерві став першим фіналістом сезону НБА: відео

Фото: Аарон Несміт і Джру Холідей ділять "апельсин" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

"Бостон Селтікс" здобули четверту перемогу над "Індіаною Пейсерс" у фінальній серії Східної конференції Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Індіана" – "Бостон" – 102:105 (27:29, 30:29, 26:22, 19:25); серія – 0:4

 

 

У першій половині зустрічі команди намагалися йти нога в ногу одна з одною. Якщо після стартової чверті "Селтікс" вели з +2, то після другої 12-хвилинки перевага бостонців зменшилася до одного пункту. А на старті третьої чверті "Пейсерс" вийшли вперед.

"Індіана" намагалася піти у відрив, але на піку мала лише 6-очковий гандикап. Та й цю перевагу господарі розгубили. Заново "Пейсерс" взялися до справи на початку фінальної чверті. Тепер вони відірвалися навіть на 9 пунктів.

Утім, "Бостон" краще виглядав у кінцівці протистояння. За останні три хвилини "Індіана" не виконала жодного влучного кидка, а гості видали відрізок 7:0 і здобули четверту перемогу в серії. У фіналі сезону "Селтікс" зустрінеться з переможцем протистояння "Далласа" та "Міннесоти".

Святослав Михайлюк провів матч на лаві запасних. Тим не менше, він став першим українцем в історії, який виграв Східну конференцію НБА. Також універсал "Бостона" – другий вітчизняний баскетболіст після Станіслава Медведенка у фіналі сезону.

До слова, напередодні "Даллас" втретє переграв "Міннесоту" в серії Заходу НБА.

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НБАБаскетбол