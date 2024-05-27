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"Даллас" здобув третю перемогу над "Міннесотою" у фіналі Західної конференції НБА

Даллас, Понеділок 27 травня 2024 10:29
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"Даллас" здобув третю перемогу над "Міннесотою" у фіналі Західної конференції НБА Фото: Лука Дончіч веде "Маверікс" у фінал (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

"Даллас Маверікс" опинилися за крок від фіналу сезону Національної баскетбольної асоціації після третьої перемоги над "Міннесотою Тімбервулвз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Західна конференція, фінал

"Даллас" – "Міннесота" – 116:107 (33:28, 27:24, 27:35, 29:20); серія – 3:0

"Маверікс" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Техасці до великої перерви були сильнішими по обидва боки майданчики. Після першої чверті "Даллас" відірвався на 5 очок, а після другої 12-хвилинки додав ше три пункти згори.

Щоправда, "Тімбервулвз" спромоглися на камбек. "Міннесота" вже до середини третьої чверті нівелювала весь очковий дефіцит. Лідерство почало переходити з рук у руки, а перед фінальним ігровим відрізком цифри на табло були рівними (87:87).

Утім, інтрига в останній чверті трималася лише до середини 12-хвилинки. "Тімбервулвз" спершу трималися поруч із "Маверікс" (104:104), але потім повністю провалили кінцівку. "Даллас" набрав 12 очок і дозволив гостям набрати лише три пункти.

Ковалями тріумфу "Маверікс" стали Лука Дончіч і Кайрі Ірвінг. Обидва набрали по 33 очки, провівши на полі по 41 з хвостиком хвилини. У лавах "Міннесоти" найбільше старався Ентоні Едвардс, який зупинився за два кроки від тріпл-даблу – 26+9+9.

До слова, напередодні "Бостон" потроїв перевагу над "Індіаною" у фінальній серії Сходу НБА.

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